Зеленский в Белом доме обсудил с Трампом лицензии на ракеты для Patriot

Встреча политиков в Овальном кабинете Белого дома продолжалась около часа. Зеленский назвал прошедшие переговоры хорошими и добавил, что стороны также затронули тему необходимости активизации дипломатического процесса.

На данный момент администрация США пока официально не прокомментировала итоги состоявшихся переговоров, в которой журналистам отказали в аккредитации и она проходила в закрытом формате.

Накануне политолог и американист Александр Асафов высказал мнение, зачем Трампу нужна встреча с Зеленским, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

