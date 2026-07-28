Зеленский в Белом доме обсудил с Трампом лицензии на ракеты для Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой США Дональдом Трампом вопросы выдачи лицензий на производство ракет для комплексов Patriot. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на заявление украинского лидера.
Встреча политиков в Овальном кабинете Белого дома продолжалась около часа. Зеленский назвал прошедшие переговоры хорошими и добавил, что стороны также затронули тему необходимости активизации дипломатического процесса.
На данный момент администрация США пока официально не прокомментировала итоги состоявшихся переговоров, в которой журналистам отказали в аккредитации и она проходила в закрытом формате.
Накануне политолог и американист Александр Асафов высказал мнение, зачем Трампу нужна встреча с Зеленским, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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