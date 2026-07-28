Путин поздравил актрису Белохвостикову с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову с 75-летием. Об этом сообщается в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

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Глава государства отметил, что Белохвостикова принадлежит «к выдающейся плеяде мастеров, вписавших яркие страницы в летопись отечественного киноискусства».

«Ваш творческий путь, отмеченный талантливыми, самобытными актёрскими работами, достоин глубокого признания», - указал Путин.

Он также пожелал актрисе «доброго здоровья и всего наилучшего».

Ранее Путин поздравил со 100-летием народного артиста России композитора Александра Зацепина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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