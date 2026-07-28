В пределах 10 минут: Почему россияне все чаще выбирают кикшеринг
Ксения Эрдман заявила НСН, что электросамокаты арендуют и покупают чаще: на одном из российских маркетплейсов с начала 2026 года купили уже больше 100 тысяч СИМов.
Электросамокаты в основном выбирают молодые люди 25-35 лет, чтобы в течение 10 минут быстрее добраться до остановки общественного транспорта, спрос на это средство передвижения растет. Об этом НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Россияне всё чаще используют электросамокаты как городской транспорт, пишут «Ведомости». Так, по данным компании Юрент, средняя длительность аренды в сервисе кикшеринга сократилась до 9,6 минут в 2026 году. Одновременно растёт популярность ночных передвижений: с января по июль их число увеличилось на 18% год к году, средняя продолжительность — 10,2 минуты. Эрдман раскрыла, сильно ли поменялся портрет пользователя электросамоката, а также цели его поездки.
«Кикшерингом по‑прежнему пользуются в основном люди 25–35 лет, однако всё ещё зависит от региона. По поводу ночных поездок: это действительно связано с тем, что не во всех городах ночью работает общественный транспорт, и даже на небольшое расстояние бывает трудно добраться. В целом сокращение времени поездок — это тенденция, которая наблюдается не первый сезон. Она связана с тем, что, как правило, людям нет смысла использовать самокат в своей транспортной рутине больше чем на 15 минут. В крупном городе‑миллионнике поездка в 10 минут на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) позволяет добраться до остановки общественного транспорта», — уточнила она.
При этом собеседница НСН раскрыла, что ночная поездка на электросамокате не сопряжена ни с какими серьезными рисками для пользователя. Их могут создавать лишь плохая дорогая и отсутствие нормального освещения.
«Я считаю, что риски больше связаны с городской структурой — это, прежде всего, достаточное количество освещения и предсказуемость дорожного покрытия. Комбо из плохого дорожного покрытия и освещения может быть небезопасно для человека, управляющего СИМ», — отметила она.
Также Эрдман раскрыла, что кикшеринги в целом отмечают рост спроса на использование СИМ.
«Фиксируем рост числа поездок. Из‑за сложностей с бензином в ряде регионов возрастает спрос на СИМ, а также на их покупку. На Ozon с начала года было куплено больше 100 тысяч СИМов», — подытожила она.
Ранее Эрдман в эфире НСН предложила ужесточить контроль за передачей аккаунтов в сервисах кикшеринга несовершеннолетним и обратить внимание на проблему частных СИМ.
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