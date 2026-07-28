Электросамокаты в основном выбирают молодые люди 25-35 лет, чтобы в течение 10 минут быстрее добраться до остановки общественного транспорта, спрос на это средство передвижения растет. Об этом НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Россияне всё чаще используют электросамокаты как городской транспорт, пишут «Ведомости». Так, по данным компании Юрент, средняя длительность аренды в сервисе кикшеринга сократилась до 9,6 минут в 2026 году. Одновременно растёт популярность ночных передвижений: с января по июль их число увеличилось на 18% год к году, средняя продолжительность — 10,2 минуты. Эрдман раскрыла, сильно ли поменялся портрет пользователя электросамоката, а также цели его поездки.

«Кикшерингом по‑прежнему пользуются в основном люди 25–35 лет, однако всё ещё зависит от региона. По поводу ночных поездок: это действительно связано с тем, что не во всех городах ночью работает общественный транспорт, и даже на небольшое расстояние бывает трудно добраться. В целом сокращение времени поездок — это тенденция, которая наблюдается не первый сезон. Она связана с тем, что, как правило, людям нет смысла использовать самокат в своей транспортной рутине больше чем на 15 минут. В крупном городе‑миллионнике поездка в 10 минут на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) позволяет добраться до остановки общественного транспорта», — уточнила она.

При этом собеседница НСН раскрыла, что ночная поездка на электросамокате не сопряжена ни с какими серьезными рисками для пользователя. Их могут создавать лишь плохая дорогая и отсутствие нормального освещения.