Царев назвал истинную причину замены Сырского на Драпатого в ВСУ
Кадровые перестановки в военном руководстве Украины, в частности назначение Михаила Драпатого на пост главкома Вооруженных сил вместо Александра Сырского, были продиктованы необходимостью успокоить протестные настроения и сохранить контроль над финансами министерства обороны. Такое мнение в комментарии aif.ru высказал бывший народный депутат Украины Олег Царев.
Политик подчеркнул, что новая фигура является для Зеленского компромиссной, а не абсолютно лояльной, в отличие от покинувшего должность Сырского. Царев отметил реальный боевой опыт Драпатого, который выгодно выделяет его на фоне кабинетных генералов, поскольку тот вырос как военачальник непосредственно на фронте и хорошо известен в армии.
По словам экс-депутата, сам украинский лидер ранее способствовал карьерному росту этого командира. Хотя Драпатый устраивает Зеленского в меньшей степени, чем более покладистый предшественник, его назначение стало вынужденной мерой для стабилизации внутренней обстановки.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с НСН подчеркнул, что перестановка в верхушке ВСУ не повлияет на ход военных действий и смену тактики.
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