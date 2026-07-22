Царев назвал истинную причину замены Сырского на Драпатого в ВСУ

Кадровые перестановки в военном руководстве Украины, в частности назначение Михаила Драпатого на пост главкома Вооруженных сил вместо Александра Сырского, были продиктованы необходимостью успокоить протестные настроения и сохранить контроль над финансами министерства обороны. Такое мнение в комментарии aif.ru высказал бывший народный депутат Украины Олег Царев.

Политик подчеркнул, что новая фигура является для Зеленского компромиссной, а не абсолютно лояльной, в отличие от покинувшего должность Сырского. Царев отметил реальный боевой опыт Драпатого, который выгодно выделяет его на фоне кабинетных генералов, поскольку тот вырос как военачальник непосредственно на фронте и хорошо известен в армии.