СМИ: Сбылись четыре прогноза Путина по Украине
Российский лидер Владимир Путин оказался прав в четырех значимых моментах, которые касаются конфликта на Украине. Такое мнение выразил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy.
Он отметил, что Путин пошел на спецоперацию и был уверен в том, что Россия может выдержать любые санкции. Кроме того, по мнению Уолта, российский президент правильно спрогнозировал, что народ страны с пониманием отнесется к возможным издержкам решения о спецоперации.
В-третьих, указал профессор, Путин осознавал, что другие страны будут следовать своим интересам. И последнее, добавил Уолт – президент России понял, что судьба и будущее Украины важнее России, а не Западу.
Ранее экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН сообщил, что перед российскими войсками стоит главная цель – взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что пока «будут существовать территории, принадлежащие государству Украина», в любом случае будут опасности обстрелов российских регионов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru