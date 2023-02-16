СМИ: Сбылись четыре прогноза Путина по Украине

Он отметил, что Путин пошел на спецоперацию и был уверен в том, что Россия может выдержать любые санкции. Кроме того, по мнению Уолта, российский президент правильно спрогнозировал, что народ страны с пониманием отнесется к возможным издержкам решения о спецоперации.

В-третьих, указал профессор, Путин осознавал, что другие страны будут следовать своим интересам. И последнее, добавил Уолт – президент России понял, что судьба и будущее Украины важнее России, а не Западу.

Ранее экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН сообщил, что перед российскими войсками стоит главная цель – взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что пока «будут существовать территории, принадлежащие государству Украина», в любом случае будут опасности обстрелов российских регионов.

