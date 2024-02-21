СМИ: Санкции ЕС против РФ затронут китайские, индийские и турецкие фирмы
В новый 13-й пакет санкций Евросоюза против России вошли также и рестрикции против китайских, индийских и турецких компаний, сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.
По их информации, Еврокомиссия считает, что они поставляют в РФ секретные военные компоненты и технологии, которые затем используются Москвой в ходе конфликта на Украине.
«Новые санкции включали добавление трех фирм из материкового Китая в список компаний, с которыми предприятиям ЕС запрещено иметь дело», — говорится в сообщении портала.
Ограничительные меры будут введены также против турецких и индийских компаний. Предусмотрена заморозка активов и запрет на выдачу виз министру обороны КНДР Кан Сун Наму, которого считают ответственным за поставку Москве баллистических ракет.
Ранее стало известно, что новый пакет санкций ЕС против России одобрят к 24 февраля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru