СМИ: Санкции ЕС против РФ затронут китайские, индийские и турецкие фирмы

По их информации, Еврокомиссия считает, что они поставляют в РФ секретные военные компоненты и технологии, которые затем используются Москвой в ходе конфликта на Украине.

«Новые санкции включали добавление трех фирм из материкового Китая в список компаний, с которыми предприятиям ЕС запрещено иметь дело», — говорится в сообщении портала.

Ограничительные меры будут введены также против турецких и индийских компаний. Предусмотрена заморозка активов и запрет на выдачу виз министру обороны КНДР Кан Сун Наму, которого считают ответственным за поставку Москве баллистических ракет.

Ранее стало известно, что новый пакет санкций ЕС против России одобрят к 24 февраля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

