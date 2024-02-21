Боррель заявил, что 13-й пакет санкций направлен против российского ОПК

По его словам, также новые европейские рестрикции будут направлены против компаний, которые обходят ранее введённые в отношении России ограничения.

«Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц к нашему пакету, в результате чего в списке ЕС их будет более 2000», - заключил дипломат.

Ранее Боррель заявил, что предложит присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя российского оппозиционного политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».