Боррель заявил, что 13-й пакет санкций направлен против российского ОПК
Новый 13-й пакет санкций Евросоюза затронет предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Как пишет РИА Новости, об этом заявил Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, также новые европейские рестрикции будут направлены против компаний, которые обходят ранее введённые в отношении России ограничения.
«Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц к нашему пакету, в результате чего в списке ЕС их будет более 2000», - заключил дипломат.
Ранее Боррель заявил, что предложит присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя российского оппозиционного политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru