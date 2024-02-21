Боррель заявил, что 13-й пакет санкций направлен против российского ОПК

Новый 13-й пакет санкций Евросоюза затронет предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Как пишет РИА Новости, об этом заявил Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Венгрия не станет блокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС

По его словам, также новые европейские рестрикции будут направлены против компаний, которые обходят ранее введённые в отношении России ограничения.

«Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц к нашему пакету, в результате чего в списке ЕС их будет более 2000», - заключил дипломат.

Ранее Боррель заявил, что предложит присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя российского оппозиционного политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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