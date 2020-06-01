Новости за ночь: СМИ анонсировали заявление Путина о дате голосования по Конституции

В материале отмечается, что именно к 1 июня правительство должно представить президенту общенациональный план действий по выводу экономики из кризиса. Формат мероприятия пока не определён, но оно не будет закрытым.

Досрочное голосование в таком случае начнётся сразу после парада Победы 24 июня. Расчёт властей — на мобилизационный эффект и воодушевление, утверждает источник газеты.

Вместе с тем, другой источник «Ведомостей» говорит, что по-прежнему не исключено проведение голосования 8 июля.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но президент перенёс мероприятие на неопределённый срок из-за ситуации с коронавирусом. Пока известно лишь, что в 3-4 регионах голосование может пройти в дистанционном формате. В остальных субъектах РФФ ЦИК и Роспотребнадзор рекомендуют организовать участки для голосования на открытом воздухе.

