Новости за ночь: СМИ анонсировали заявление Путина о дате голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, вероятнее всего, пройдёт 1 июля, заявили близкие к администрации президента источники «Ведомостей». В таком случае глава государства Владимир Путин сделает объявление в понедельник, 1 июня, предполагает один из собеседников издания.
В материале отмечается, что именно к 1 июня правительство должно представить президенту общенациональный план действий по выводу экономики из кризиса. Формат мероприятия пока не определён, но оно не будет закрытым.
Досрочное голосование в таком случае начнётся сразу после парада Победы 24 июня. Расчёт властей — на мобилизационный эффект и воодушевление, утверждает источник газеты.
Вместе с тем, другой источник «Ведомостей» говорит, что по-прежнему не исключено проведение голосования 8 июля.
Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но президент перенёс мероприятие на неопределённый срок из-за ситуации с коронавирусом. Пока известно лишь, что в 3-4 регионах голосование может пройти в дистанционном формате. В остальных субъектах РФФ ЦИК и Роспотребнадзор рекомендуют организовать участки для голосования на открытом воздухе.
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