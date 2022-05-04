СМИ: россиянам и компаниям из РФ хотят запретить покупку недвижимости в Европе

Предлагаемый запрет касается прямой или косвенной продажи или передачи прав собственности на недвижимость или доли в коллективных инвестиционных предприятиях, расположенных на территории Евросоюза С.

Агентство уточнило, что исключение составят россияне, имеющие гражданство какой-либо европейской страны, либо вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в рамках нового санкционного пакета предлагается лишить Россию возможности продавать нефть и нефтепродукты по миру и запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти.