СМИ: россиянам и компаниям из РФ хотят запретить покупку недвижимости в Европе

Еврокомиссия намерена включить в шестой пакет антироссийских санкций запрет россиянам и компаниям из России приобретать недвижимость в Европе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект ограничений.

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Предлагаемый запрет касается прямой или косвенной продажи или передачи прав собственности на недвижимость или доли в коллективных инвестиционных предприятиях, расположенных на территории Евросоюза С.

Агентство уточнило, что исключение составят россияне, имеющие гражданство какой-либо европейской страны, либо вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в рамках нового санкционного пакета предлагается лишить Россию возможности продавать нефть и нефтепродукты по миру и запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретНедвижимостьСанкции Против РоссииЕврокомиссияЕвросоюз
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