СМИ: в ЕС предложили запретить услуги по транспортировке российской нефти

В Евросоюзе предложили в рамках нового санкционного пакета лишить Россию возможности продавать нефть и нефтепродукты по миру, сообщает Bloomberg.

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В агентстве уточнили, что речь идёт о запрете европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования.

В частности, предлагается запретить прямо или косвенно оказывать техподдержку, посреднические услуги, финансовую помощь, «связанные с транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов, которые были получены или экспортированы из России».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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