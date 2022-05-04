СМИ: в ЕС предложили запретить услуги по транспортировке российской нефти

В агентстве уточнили, что речь идёт о запрете европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования.



В частности, предлагается запретить прямо или косвенно оказывать техподдержку, посреднические услуги, финансовую помощь, «связанные с транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов, которые были получены или экспортированы из России».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз, сообщает RT.