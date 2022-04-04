В Швейцарии наложены санкции на 10 объектов недвижимости россиян

В соответствии с введенными ограничительными мерами был установлен режим блокирования в отношении 10 домов и квартир, принадлежащих россиянам, которые теперь не смогут их продать или сдать в аренду.

Имена владельцев недвижимости не раскрываются.

Тем временем, глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что ЕС усилит антироссийские санкции и увеличит поддержку Украине.

