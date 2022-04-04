В Швейцарии наложены санкции на 10 объектов недвижимости россиян
Швейцария заморозила десять объектов недвижимости, принадлежащих гражданам России, сообщает «РЕН ТВ».
В соответствии с введенными ограничительными мерами был установлен режим блокирования в отношении 10 домов и квартир, принадлежащих россиянам, которые теперь не смогут их продать или сдать в аренду.
Имена владельцев недвижимости не раскрываются.
Тем временем, глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что ЕС усилит антироссийские санкции и увеличит поддержку Украине.
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