СМИ: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

Россия запросила проведение заседания Совета безопасности ООН по теме поставок западного оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В ООН после удара по Белгороду призвали не обстреливать гражданские объекты

«Россия запросила заседание по теме поставок оружия Киеву на 22 января», — отметил собеседник агентства.

До этого страны Запада запросили заседание Совбеза по Украине на 10 января.

Ранее помощник генсека ООН Халед Хиари отреагировал на атаку ВСУ на Белгород 30 декабря, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Представитель всемирной организации призвал стороны конфликта не обстреливать гражданские объекты и мирных жителей.

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Фото: twitter.com/UN_News
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