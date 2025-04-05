В Техасе зарегистрировали более 480 случаев кори
Вспышка кори в штате Техас в США достигла 481 подтвержденного случая, сообщил телеканал NBC News.
Всего госпитализировали 56 человек. Среди заболевших – шестеро детей в возрасте от пяти месяцев до трех лет. Они заразились в детском саду в Лаббоке.
В основном болезни подвержены маленькие дети и пожилые люди. Практически все заболевшие не вакцинировались.
Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил в пресс-центре НСН, что врачи Индии контролируют вспышку нового вируса в стране, потому единичные случаи заболевания не приведут к глобальной мировой эпидемии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru