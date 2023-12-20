Зеленский: Вопрос переговоров с Россией не актуален

По его словам, существует формула мира. «Первые пять пунктов были проработаны на встрече в Мальте, следующие — будут на встрече в Швейцарии», — указал президент.

Отмечается, что в настоящее время прорабатывается единая позиция Киева и 50 стран по этому документу. Его передадут России, как только она будет сформулирована.

Президент РФ Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что Россия готова договариваться с Украиной, но только исходя из собственных интересов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

