Зеленский: Вопрос переговоров с Россией не актуален
Вопрос переговоров с Москвой по урегулированию конфликта не актуален, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского.
По его словам, существует формула мира. «Первые пять пунктов были проработаны на встрече в Мальте, следующие — будут на встрече в Швейцарии», — указал президент.
Отмечается, что в настоящее время прорабатывается единая позиция Киева и 50 стран по этому документу. Его передадут России, как только она будет сформулирована.
Президент РФ Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что Россия готова договариваться с Украиной, но только исходя из собственных интересов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru