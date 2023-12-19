Путин готов договариваться с Украиной только на своих условиях

«История все расставит на свои места, мы мешать не будем. Но свое не отдадим – вот, что все должны понять», - заметил он.

Он также добавил, что Россия всегда была единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины. Так, свои западные территории страна получила после Второй мировой войны, когда ей отошла часть польских земель, напомнил Путин.

Ранее президент РФ также подчеркнул, что Россия не собиралась и не собирается воевать с Европой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

