Путин готов договариваться с Украиной только на своих условиях
Президент РФ Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что Россия готова договариваться с Украиной, но только исходя из собственных интересов.
«История все расставит на свои места, мы мешать не будем. Но свое не отдадим – вот, что все должны понять», - заметил он.
Он также добавил, что Россия всегда была единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины. Так, свои западные территории страна получила после Второй мировой войны, когда ей отошла часть польских земель, напомнил Путин.
Ранее президент РФ также подчеркнул, что Россия не собиралась и не собирается воевать с Европой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru