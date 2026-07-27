СМИ: ВСУ начали применять против РФ дешевые нидерландские ракеты
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новые бюджетные крылатые ракеты Ruta Block 1 нидерландского производства для ударов по территории России. Об этом сообщил американский профильный портал TWZ, проанализировавший первые фотографии обломков данного оружия.
Согласно данным издания, российские средства ПВО успешно перехватили новый вид ракет. На опубликованных в Telegram-каналах снимках видны фрагменты корпуса и электроники, подтверждающие использование дальнобойного средства поражения с дальностью полета свыше 300 километров и боевой частью весом до 150 килограммов.
Ракета запускается с земли и летит на малой высоте, используя комбинированную систему навигации для устойчивости к помехам. Разработчик оружия, компания Destinus, уже ведет проектирование следующих модификаций, включая версию с радиусом действия 800 километров и вариант, способный доставлять 550 килограммов взрывчатки на расстояние до 2 тысяч километров.
Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что Нидерланды финансируют поставку около 700 таких ракет в рамках пакета стоимостью более $500 млн. Оружие позиционируется как серийное и доступное, а его турбореактивный двигатель производится самим разработчиком, что исключает зависимость от производителей из США.
В понедельник, 27 июля, президент Владимир Путин сообщил, что российская ракета «Циркон» становится точнее в связи с последними применениями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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