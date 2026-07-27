СМИ: ВСУ начали применять против РФ дешевые нидерландские ракеты

Ракета запускается с земли и летит на малой высоте, используя комбинированную систему навигации для устойчивости к помехам. Разработчик оружия, компания Destinus, уже ведет проектирование следующих модификаций, включая версию с радиусом действия 800 километров и вариант, способный доставлять 550 килограммов взрывчатки на расстояние до 2 тысяч километров.

Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что Нидерланды финансируют поставку около 700 таких ракет в рамках пакета стоимостью более $500 млн. Оружие позиционируется как серийное и доступное, а его турбореактивный двигатель производится самим разработчиком, что исключает зависимость от производителей из США.

В понедельник, 27 июля, президент Владимир Путин сообщил, что российская ракета «Циркон» становится точнее в связи с последними применениями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

