«Под фанеру» без «Земли»? Сколько заплатили Канье Уэсту за концерты в России
Неизвестно, какое шоу Канье Уэст привезет в Россию из-за ряда ограничений, заявил НСН Эдуард Ратников, усомнившись в солдауте.
Представители Канье Уэста запрашивали семь-восемь миллионов долларов за одно шоу в России, заявил НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Канье Уэст впервые выступит в России, сообщили организаторы. Концерты рэпера пройдут 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Но важный нюанс обнаружился в оферте при покупке билетов - организаторы оставляют за собой право «изменить состав исполнителей» в любой момент до начала проведения концерта. Деньги за билеты в этом случае не вернут - а вместо Канье Уэста выступить может любой другой артист. Позднее организаторы концерта опровергли информацию о замене исполнителя. Ратников указал на другие проблемы, которые могут возникнуть при организации шоу.
«Я не думаю, что Канье Уэста заменят на Шамана или еще на кого-то, потому что это будет крушение репутации организатора. Скорее всего, речь идет о составе участников его команды. Привести все оборудование сюда и обеспечить то шоу, которое идет по всему миру, сегодня крайне проблематично. Все таможенные взаимодействия сильно нарушены из-за санкций и так далее. Поэтому идет речь о компромиссном варианте, возможно, он не будет в центре зала с надутой Землей. Возможно, будет другой вариант конфигурации, он может просто приехать с микрофоном и петь под «фанеру», грубо говоря. Пока не очень понятно, какое шоу будет привезено», - объяснил он.
Ратников также раскрыл условия, которые выдвигал артист и его команда.
«Я тоже участвовал в переговорах по его выступлению. Условия, мягко говоря, являются нежизнеспособными. Во-первых, поздняя осень для стадионных концертов не очень подходит. Во-вторых, те деньги, которые они запросили для одного города, могут быть едва жизнеспособны для двух городов. Речь шла о семи-восьми миллионах долларов за одно шоу. Я им предлагал столько за два шоу в Питере и в «Лужниках». Я настаивал на другом периоде времени и на двух городах. Но артист настаивал только на одном городе. Я думаю, что в результате организаторы договорились с ним о двух концертах за эти деньги, но в одном городе. Возможно, чуть дороже», - рассказал он.
По его мнению, на концертах в Питере солдаута не будет.
«Есть еще один момент, в Алматы в субботу артист прекрасно выступил. Но продано было 70% билетов маленького стадиона. Это говорит о том, что в лучшем случае будет продано из двух концертов на «Газпром Арене» по половине каждого. Я не думаю, что будет продано больше. Во-первых, стоимость билетов, во-вторых, не очень понятно, какое шоу он привозит. В-третьих, это холодный стадион, который находится на берегу залива», - заключил собеседник НСН.
«Национальная служба новостей» связалась с директором концертного агентства SAY Agency, которое заявило о привозе рэпера в Россию, однако та отказалась что-либо комментировать.
В 2024 году в России уже широко обсуждались возможные гастроли Уэста. В Сети ходила информация о том, что компания PMI якобы предлагала Уэсту за концерт около $4 млн, глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников — $3 млн, агентство жены Владимира Познера — $5 млн. При этом, по данным Telegram-канала «Mash», самое большое предложение на $8 млн якобы сделала «одна из крупнейших промышленных компаний РФ». Сообщалось, что музыкант якобы согласился на гонорар, но позже передумал.
Советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий заявил НСН, что если анонсированные в России концерты американского рэпера Канье Уэста все же состоятся, то на эти шоу приедут люди со всей страны и даже из ближнего зарубежья.
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