«Я тоже участвовал в переговорах по его выступлению. Условия, мягко говоря, являются нежизнеспособными. Во-первых, поздняя осень для стадионных концертов не очень подходит. Во-вторых, те деньги, которые они запросили для одного города, могут быть едва жизнеспособны для двух городов. Речь шла о семи-восьми миллионах долларов за одно шоу. Я им предлагал столько за два шоу в Питере и в «Лужниках». Я настаивал на другом периоде времени и на двух городах. Но артист настаивал только на одном городе. Я думаю, что в результате организаторы договорились с ним о двух концертах за эти деньги, но в одном городе. Возможно, чуть дороже», - рассказал он.

По его мнению, на концертах в Питере солдаута не будет.

«Есть еще один момент, в Алматы в субботу артист прекрасно выступил. Но продано было 70% билетов маленького стадиона. Это говорит о том, что в лучшем случае будет продано из двух концертов на «Газпром Арене» по половине каждого. Я не думаю, что будет продано больше. Во-первых, стоимость билетов, во-вторых, не очень понятно, какое шоу он привозит. В-третьих, это холодный стадион, который находится на берегу залива», - заключил собеседник НСН.