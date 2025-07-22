СМИ: Россия и Украина в ходе переговоров могут обсудить гуманитарные вопросы
22 июля 202503:02
Во время нового раунда переговоров между Москвой и Киевом ожидается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, сообщает РИА Новости.
Также могут обсуждаться гуманитарные вопросы.
Третий раунд российско-украинских переговоров может состояться в Стамбуле 24-25 июля. В настоящее время идёт согласование именно этих дат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru