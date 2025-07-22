СМИ: Россия и Украина в ходе переговоров могут обсудить гуманитарные вопросы

Во время нового раунда переговоров между Москвой и Киевом ожидается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, сообщает РИА Новости.

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Также могут обсуждаться гуманитарные вопросы.

Третий раунд российско-украинских переговоров может состояться в Стамбуле 24-25 июля. В настоящее время идёт согласование именно этих дат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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