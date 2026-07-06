Россиянам, забравшимся на небоскреб в США, предъявили обвинений на 20 лет тюрьмы

Три уголовных и одно административное обвинение, предполагающие до 20 лет тюремного заключения, предъявлены россиянам, забравшимся на крышу небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке. Об этом сообщили в прокуратуре Манхэттена, передает РИА Новости.

В списке тяжких преступлений оказались безрассудная угроза жизни первой степени, преступное причинение вреда имуществу второй степени и кража со взломом третьей степени. Максимальное наказание по каждой из этих статей достигает 7 лет тюремного заключения.

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Дополнительно туристам инкриминируют нарушение, связанное с запретом на проникновение на крыши зданий, что карается сроком до 1 года. Совокупный срок по всем предъявленным пунктам способен превысить 20 лет лишения свободы.

Ранее профессиональных российских руферов Ангелу Николау и Ивана Биркуса отпустили из зала суда Манхэттена, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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