Россиянам, забравшимся на небоскреб в США, предъявили обвинений на 20 лет тюрьмы

Три уголовных и одно административное обвинение, предполагающие до 20 лет тюремного заключения, предъявлены россиянам, забравшимся на крышу небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке. Об этом сообщили в прокуратуре Манхэттена, передает РИА Новости.

В списке тяжких преступлений оказались безрассудная угроза жизни первой степени, преступное причинение вреда имуществу второй степени и кража со взломом третьей степени. Максимальное наказание по каждой из этих статей достигает 7 лет тюремного заключения.