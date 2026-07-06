В Крыму и Севастополе операторы запустили аварийный роуминг
Операторы связи запустили механизм аварийного роуминга на территории Республики Крым и города Севастополя для повышения стабильности мобильной связи. Об этом сообщили в пресс-службах мобильных операторов, передает ТАСС.
В операторе связи «Волна» уточнили, что технология позволяет абонентскому устройству автоматически подключаться к любой доступной сети в случае временных ограничений в работе основной сети.
Для корректной работы аварийного роуминга абонентам рекомендовано заранее включить в настройках телефона функцию «Роуминг данных». При этом связь для абонентов «Волны» продолжает работать в обычном режиме, а тарифный план и стоимость услуг остаются без изменений.
Аналогичную технологию внедрили операторы связи «Миранда», «Вин мобайл» и «+7Телеком». Это нововведение гарантирует жителям и гостям полуострова бесперебойную связь даже при отключении отдельных базовых станций из-за перебоев с электроснабжением.
Действия операторов понятны: массовое отключение электроснабжения зафиксировано на территории Крыма 6 июля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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