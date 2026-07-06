В Крыму и Севастополе операторы запустили аварийный роуминг

Операторы связи запустили механизм аварийного роуминга на территории Республики Крым и города Севастополя для повышения стабильности мобильной связи. Об этом сообщили в пресс-службах мобильных операторов, передает ТАСС.

В операторе связи «Волна» уточнили, что технология позволяет абонентскому устройству автоматически подключаться к любой доступной сети в случае временных ограничений в работе основной сети.

Для корректной работы аварийного роуминга абонентам рекомендовано заранее включить в настройках телефона функцию «Роуминг данных». При этом связь для абонентов «Волны» продолжает работать в обычном режиме, а тарифный план и стоимость услуг остаются без изменений.

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Аналогичную технологию внедрили операторы связи «Миранда», «Вин мобайл» и «+7Телеком». Это нововведение гарантирует жителям и гостям полуострова бесперебойную связь даже при отключении отдельных базовых станций из-за перебоев с электроснабжением.

Действия операторов понятны: массовое отключение электроснабжения зафиксировано на территории Крыма 6 июля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
ТЕГИ:Мобильные ОператорыРоумингСевастопольКрым

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