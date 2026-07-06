В Крыму и Севастополе операторы запустили аварийный роуминг

В МИД РФ заявили о продолжении контактов с США даже при изменении позиции по Украине

Опасность БПЛА впервые объявили в Новосибирской области

РФ рассчитывает на развитие отношений с Арменией, заявил Мишустин на встрече с Пашиняном

Работодатели стали возвращать бывших работников с доплатой в 10-30%

Инфантино заявил, что ФИФА была независимой при отмене удаления игрока США Балогуна