«Без признаков артроза»: Директор ROCK FM оценил новый альбом Deep Purple

Одновременный выход новых альбом Deep Purple и Мадонны — скорее совпадение, они не смогут подтянуть друг друга в чартах, сказал НСН Александр Фуковский.

Новый альбом «Splat!» стал классической добротной работой Deep Purple, среди сильных сторон альбома — многослойность композиций, органная музыка и элементы прогрока. Об этом НСН заявил программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский.

Новый студийный альбом рок-группы Deep Purple под названием Splat! вышел 3 июля. Пластинка стала 24-й студийной работой в дискографии коллектива. Музыканты охарактеризовали этот материал как один из самых тяжелых за всю свою историю. По словам Фуковского, результат оправдал ожидания от нового альбома.

«Новый альбом меня не удивил и не разочаровал. Я получил то, что ожидал, и это хорошо. Все достаточно предсказуемо и в их стиле. Звучание абсолютно не тяжелое, все по классике — вполне узнаваемо. Могу предположить, что сами музыканты так воспринимают свой релиз. Очень порадовали многослойность композиций, классический "дипперпловский" орган и элементы прогрока. Хорошая пластинка. Я бы сравнил ее с альбомом "Machine Head" 1972 года. Единственный момент, который меня немного расстроил, — вокал. Иэн Гиллан как будто бы устал, очень слышно, что поет уже сильно немолодой человек, чего не скажешь о барабанщике Иэне Пейсе. Ну а Роджер Гловер вообще красавчик! Его гитара звучит все так же свежо и без признаков артроза», — сказал Фуковский.

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Собеседник НСН добавил, что Deep Purple легко соберут аншлаговый концерт в России, а их песни по-прежнему не уходят из радиоэфира.

«Конечно, эта группа до сих пор популярна в России! Я думаю, когда они приедут к нам (а они обязательно приедут!), будет аншлаг. Потому что Deep Purple — классики мирового рока, основоположники стиля. У них взрослая платежеспособная аудитория, но и молодые люди с хорошим музыкальным вкусом знают и любят этот ансамбль. Слушателям ROCK FM не надо просить нас ставить Deep Purple в эфир, их основные хиты "Highway Star" и "Smoke Under Water" регулярно звучат в эфире ROCK FM!» — подчеркнул программный директор радиостанции.

В заключение Фуковский назвал совпадением одновременный выход нового релиза Deep Purple с новым альбомом Мадонны.

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«Я думаю, что это совпадение. Мадонна и Deep Purple находятся настолько далеко друг от друга, что Deep Purple никоим образом не могут повлиять на продвижение бабули Мадонны, а она, в свою очередь, — на продвижение наших славных ветеранов прогрока и основоположников Heavy Metal. Это как сравнивать вкуснейший стейк и вареную курицу», — подытожил он.

Ранее Фуковский рассказал НСН, что предыдущий альбом The Rolling Stones не принес ничего нового, кроме одного трека, нет ощущения, что новый альбом коллектива получится интересным.

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ФОТО: Zuma\TASS
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