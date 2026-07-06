Новый альбом «Splat!» стал классической добротной работой Deep Purple, среди сильных сторон альбома — многослойность композиций, органная музыка и элементы прогрока. Об этом НСН заявил программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский.

Новый студийный альбом рок-группы Deep Purple под названием Splat! вышел 3 июля. Пластинка стала 24-й студийной работой в дискографии коллектива. Музыканты охарактеризовали этот материал как один из самых тяжелых за всю свою историю. По словам Фуковского, результат оправдал ожидания от нового альбома.

«Новый альбом меня не удивил и не разочаровал. Я получил то, что ожидал, и это хорошо. Все достаточно предсказуемо и в их стиле. Звучание абсолютно не тяжелое, все по классике — вполне узнаваемо. Могу предположить, что сами музыканты так воспринимают свой релиз. Очень порадовали многослойность композиций, классический "дипперпловский" орган и элементы прогрока. Хорошая пластинка. Я бы сравнил ее с альбомом "Machine Head" 1972 года. Единственный момент, который меня немного расстроил, — вокал. Иэн Гиллан как будто бы устал, очень слышно, что поет уже сильно немолодой человек, чего не скажешь о барабанщике Иэне Пейсе. Ну а Роджер Гловер вообще красавчик! Его гитара звучит все так же свежо и без признаков артроза», — сказал Фуковский.