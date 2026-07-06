Минцифры объяснило, как будет работать блокировка детских сим-карт

Подготовленный Минцифры законопроект о блокировке детских сим-карт при нулевом балансе предполагает приостановление исключительно платных услуг для абонентов младше восьми лет. Об этом представитель ведомства рассказал РБК.

При этом за детьми сохраняется возможность круглосуточного бесплатного вызова экстренных оперативных служб по номеру 112. Также несовершеннолетние смогут бесплатно принимать входящие звонки и пользоваться иными бесплатными сервисами.