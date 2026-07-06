Минцифры объяснило, как будет работать блокировка детских сим-карт
Подготовленный Минцифры законопроект о блокировке детских сим-карт при нулевом балансе предполагает приостановление исключительно платных услуг для абонентов младше восьми лет. Об этом представитель ведомства рассказал РБК.
При этом за детьми сохраняется возможность круглосуточного бесплатного вызова экстренных оперативных служб по номеру 112. Также несовершеннолетние смогут бесплатно принимать входящие звонки и пользоваться иными бесплатными сервисами.
Автоматическая блокировка номера при нулевом балансе вводится в первую очередь для защиты детей от случайных покупок. Такая мера предотвратит списание средств, превышающих остаток на счете, без ведома родителей.
Президент Владимир Путин ранее подписал закон о введении в России детских сим-карт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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