Независимые АЗС вынуждены завышать цены на топливо, чтобы выжить: отгрузки со стороны федеральных сетей нет, а на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, где теперь приходится закупаться независимым компаниям, цены на топливо вдвое выше. Об этом НСН заявила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против шести операторов независимых АЗС в московском регионе: все они одновременно повысили цены на топливо, сообщает ТАСС. По данным ведомства, компании «АИСТ», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл» и «Элегант», а также один индивидуальный предприниматель синхронно увеличили розничную стоимость бензина и дизеля. Фиксируются подобные ситуации и в других регионах, в частности, в Саратовской и Оренбургской областях. По словам Буниной, независимые АЗС вынуждены отпускать топливо по более высоким ценам из-за прекращения отгрузки топлива федеральными АЗС.

«В среднем в России 20-30% независимых АЗС, в каждом регионе по-разному. Та ситуация, которая произошла в связи с ажиотажным спросом и разницей цен у федеральных и независимых АЗС, объясняется тем, что федеральные сети, которые раньше отгружали топливо от своих торговых домов в том числе независимым АЗС, прекратили отгрузки. Соответственно, независимые АЗС, чтобы выжить, вынуждены покупать топливо на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. А там сегодня цена примерно вдвое выше, чем в торговых домах федеральных вертикально интегрированных структур. Соответственно, независимые АЗС поднимают цену, у них всегда есть топливо, нет ажиотажного спроса, но при этом высокая цена. Есть независимые АЗС, которые уже доказали свою добропорядочность по отношению к конечному потребителю, на них, конечно, заправляться можно, а есть сети, которые лучше объезжать стороной. При это мало кто сегодня будет продавать низкокачественное топливо — это чревато проверками», — сказала Бунина.

Собеседница НСН также объяснила, почему в каких-то регионах ФАС возбуждает дела против независимых АЗС, а где-то ограничивается предупреждениями.