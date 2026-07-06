«Выживают как могут»: Почему независимые АЗС задрали цены на топливо
Региональные отделения ФАС никак не связаны между собой, поэтому в одних регионах против независимых АЗС возбуждают дела за астрономические цены на бензин, а в других ограничиваются предупреждениями, сказала НСН Анастасия Бунина.
Независимые АЗС вынуждены завышать цены на топливо, чтобы выжить: отгрузки со стороны федеральных сетей нет, а на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, где теперь приходится закупаться независимым компаниям, цены на топливо вдвое выше. Об этом НСН заявила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против шести операторов независимых АЗС в московском регионе: все они одновременно повысили цены на топливо, сообщает ТАСС. По данным ведомства, компании «АИСТ», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл» и «Элегант», а также один индивидуальный предприниматель синхронно увеличили розничную стоимость бензина и дизеля. Фиксируются подобные ситуации и в других регионах, в частности, в Саратовской и Оренбургской областях. По словам Буниной, независимые АЗС вынуждены отпускать топливо по более высоким ценам из-за прекращения отгрузки топлива федеральными АЗС.
«В среднем в России 20-30% независимых АЗС, в каждом регионе по-разному. Та ситуация, которая произошла в связи с ажиотажным спросом и разницей цен у федеральных и независимых АЗС, объясняется тем, что федеральные сети, которые раньше отгружали топливо от своих торговых домов в том числе независимым АЗС, прекратили отгрузки. Соответственно, независимые АЗС, чтобы выжить, вынуждены покупать топливо на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. А там сегодня цена примерно вдвое выше, чем в торговых домах федеральных вертикально интегрированных структур. Соответственно, независимые АЗС поднимают цену, у них всегда есть топливо, нет ажиотажного спроса, но при этом высокая цена. Есть независимые АЗС, которые уже доказали свою добропорядочность по отношению к конечному потребителю, на них, конечно, заправляться можно, а есть сети, которые лучше объезжать стороной. При это мало кто сегодня будет продавать низкокачественное топливо — это чревато проверками», — сказала Бунина.
Собеседница НСН также объяснила, почему в каких-то регионах ФАС возбуждает дела против независимых АЗС, а где-то ограничивается предупреждениями.
«Быстрее всего на изменение оптовых цен реагируют независимые АЗС, потому что они находятся в зоне риска. Так будет всегда, пока существуют независимые сети. У них нет полного цикла добычи нефти и производства нефтепродуктов. Они не жадные и не хотят ставить высокую цену — они просто другую цену поставить не могут, иначе это будет работа в убыток. Что же касается санкционных мер со стороны ФАС, это абсолютно избирательная политика. Региональные отделения этой организации не зависят друг от друга и в каждом регионе действуют по собственному усмотрению», — отметила эксперт.
В заключение Бунина усомнилась в том, что на федеральные АЗС массово поступит топливо класса Евро-3.
«Чтобы продавать топливо низкого экологического класса, нужна соответствующая маркировка, которая сегодня отсутствует. Соответственно, ни одна АЗС, по крайней мере, федерального значения, не будет с этим баловаться, потому что современный российский автопарк достаточно требователен к качеству топлива. Если автомобиль рассчитан на Евро-5 или даже Евро-6, федеральные сети даже по указанию президента вряд ли нальют Евро-3, я считаю, что это вообще недопустимо. Поэтому это будет носить исключительно точечный характер, который будет закрывать нишу тех потребителей, кому это топливо действительно подходит», — добавила она.
Ранее Бунина поделилась с НСН прогнозом, что ситуация с топливом в России стабилизируется к сентябрю, а также призвала не создавать ажиотаж на заправках, чтобы избежать проблем.
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