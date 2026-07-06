Более 70 украинских БПЛА пытались атаковать Ярославский НПЗ

Более 70 украинских беспилотных летательных аппаратов сбили силы ПВО в ходе ночной атаки на Ярославский НПЗ. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев написал в своем Telegram-канале.

Глава региона назвал этот инцидент крупнейшей вражеской атакой на предприятие и поблагодарил всех, кто принимал участие в отражении налета.

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Евраев также напомнил, что для жителей области предусмотрена компенсация за возможный ущерб имуществу. Профильные службы уже работают с пострадавшими в индивидуальном порядке для максимально оперативного оказания помощи.

Ранее Евраев сообщал, что два человека пострадали в результате массовой атаки украинских БПЛА на подлете к Ярославлю, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
ТЕГИ:НПЗБеспилотникиЯрославская Область

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