Более 70 украинских БПЛА пытались атаковать Ярославский НПЗ

Более 70 украинских беспилотных летательных аппаратов сбили силы ПВО в ходе ночной атаки на Ярославский НПЗ. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев написал в своем Telegram-канале.

Глава региона назвал этот инцидент крупнейшей вражеской атакой на предприятие и поблагодарил всех, кто принимал участие в отражении налета.