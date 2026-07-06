Более 70 украинских БПЛА пытались атаковать Ярославский НПЗ
Более 70 украинских беспилотных летательных аппаратов сбили силы ПВО в ходе ночной атаки на Ярославский НПЗ. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев написал в своем Telegram-канале.
Глава региона назвал этот инцидент крупнейшей вражеской атакой на предприятие и поблагодарил всех, кто принимал участие в отражении налета.
Евраев также напомнил, что для жителей области предусмотрена компенсация за возможный ущерб имуществу. Профильные службы уже работают с пострадавшими в индивидуальном порядке для максимально оперативного оказания помощи.
Ранее Евраев сообщал, что два человека пострадали в результате массовой атаки украинских БПЛА на подлете к Ярославлю, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Нижегородской области протестируют продажу топлива по QR-кодам
- Украина согласилась обменять свои БПЛА на польские истребители МиГ-29
- «Попал на миллионы»: Сколько заплатит владелец «Приоры» за ДТП с Lamborghini
- Минцифры объяснило, как будет работать блокировка детских сим-карт
- Более 70 украинских БПЛА пытались атаковать Ярославский НПЗ
- «Без признаков артроза»: Директор ROCK FM оценил новый альбом Deep Purple
- СМИ: Российские спецслужбы получили доступ к базам украинской разведки
- Россиянам, забравшимся на небоскреб в США, предъявили обвинений на 20 лет тюрьмы
- В Крыму и Севастополе операторы запустили аварийный роуминг
- «Выживают как могут»: Почему независимые АЗС задрали цены на топливо