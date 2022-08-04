Песков анонсировал скорое назначение Рогозина на новую должность

Информацию о новом назначении экс-гендиректора госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина предоставят в скором времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель Кремля, судьба Рогозина «прояснится уже в обозримом будущем».

«Когда она прояснится, мы сообщим», — цитирует Пескова РИА Новости.

Дмитрий Рогозин покинул пост главы Роскосмоса в середине июля. Новым руководителем госкорпорации стал бывший вице-премьер Юрий Борисов. Как сообщали СМИ, Рогозин может перейти на работу в администрацию президента.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Дмитрий ПесковДмитрий Рогозин
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