Песков анонсировал скорое назначение Рогозина на новую должность
Информацию о новом назначении экс-гендиректора госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина предоставят в скором времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, судьба Рогозина «прояснится уже в обозримом будущем».
«Когда она прояснится, мы сообщим», — цитирует Пескова РИА Новости.
Дмитрий Рогозин покинул пост главы Роскосмоса в середине июля. Новым руководителем госкорпорации стал бывший вице-премьер Юрий Борисов. Как сообщали СМИ, Рогозин может перейти на работу в администрацию президента.
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