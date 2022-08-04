Песков анонсировал скорое назначение Рогозина на новую должность

Новый детский сад на юге Москвы примет воспитанников в сентябре Более 90% москвичей будут проживать рядом со станциями рельсового каркаса к 2027 году Зарядные станции повышенной мощности для электромобилей установят в Москве Фестиваль «День Индии» пройдет в августе в столице Терминалы для «Тройки» установили в Московском зоопарке