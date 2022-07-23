Бербок расценила фотографию Путина и Эрдогана как вызов для НАТО

Соседство Эрдогана с российским и иранским лидерами, заявила дипломат, «мягко говоря, - вызов для НАТО». Бербок считает, что такое поведение турецкого президента «просто непостижимо», отмечает RT.

Она отметила, что Турция, являясь членом НАТО, осуществляет «массированную поддержку» Украины, а также является стороной соглашения по обеспечению экспорта украинского зерна.

«Вот почему эта фотография более чем непонятна мне, особенно с точки зрения члена НАТО», — приводит цитату главы немецкого МИД Газета.ru.

Ранее генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис заявил, что Москва располагает практически неисчерпаемыми ресурсами, сообщает Handelsblatt.

