Бербок расценила фотографию Путина и Эрдогана как вызов для НАТО

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок возмутилась тем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал совместную фотографию с коллегами из России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает ZDF.

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Соседство Эрдогана с российским и иранским лидерами, заявила дипломат, «мягко говоря, - вызов для НАТО». Бербок считает, что такое поведение турецкого президента «просто непостижимо», отмечает RT.

Она отметила, что Турция, являясь членом НАТО, осуществляет «массированную поддержку» Украины, а также является стороной соглашения по обеспечению экспорта украинского зерна.

«Вот почему эта фотография более чем непонятна мне, особенно с точки зрения члена НАТО», — приводит цитату главы немецкого МИД Газета.ru.

Ранее генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис заявил, что Москва располагает практически неисчерпаемыми ресурсами, сообщает Handelsblatt.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:УкраинаВстречаФотографииВладимир ПутинЭрдоганРеджеп Тайип ЭрдоганМИДГермания
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