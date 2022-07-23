Бербок расценила фотографию Путина и Эрдогана как вызов для НАТО
Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок возмутилась тем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал совместную фотографию с коллегами из России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает ZDF.
Соседство Эрдогана с российским и иранским лидерами, заявила дипломат, «мягко говоря, - вызов для НАТО». Бербок считает, что такое поведение турецкого президента «просто непостижимо», отмечает RT.
Она отметила, что Турция, являясь членом НАТО, осуществляет «массированную поддержку» Украины, а также является стороной соглашения по обеспечению экспорта украинского зерна.
«Вот почему эта фотография более чем непонятна мне, особенно с точки зрения члена НАТО», — приводит цитату главы немецкого МИД Газета.ru.
Ранее генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис заявил, что Москва располагает практически неисчерпаемыми ресурсами, сообщает Handelsblatt.
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