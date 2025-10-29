СМИ: Разведка США не видит признаков готовности РФ к компромиссу по Украине

В публикации отметчается, что позиция российского лидера Владимира Путина стала «ещё более твёрдой, чем когда-либо». При этом он «проявляет беспрецедентную решимость в продолжении боевых действий и достижении победы».

«Аналитики не наблюдают никаких сигналов о готовности российский стороны к уступкам», - пишет NBC, параллельно отмечая продолжающиеся дипломатические усилия президента США Дональда Трампа по достижению мирного урегулирования.

Ранее глава МИД РФ Сергей ЛАвров заявил, что Путин на саммите на Аляске подтвердил готовность работать над урегулированием конфликта на Украине с опорой на концепцию, предложенную Вашингтоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

