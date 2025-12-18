СМИ: Подготовительные переговоры ЕС по активам РФ идут вспять

Посол Бельгии в Евросоюзе Петер Моорс охарактеризовал процесс как «движущийся вспять». Свою оценку он высказал на закрытых обсуждениях. Поддержка Бельгии в этом вопросе считается критически важной, поскольку значительная часть замороженных средств находится в брюссельском депозитарии Euroclear.

В связи с этим Европейская комиссия и ряд стран-членов пытаются убедить Брюссель, развеяв его опасения относительно возможных юридических и экономических последствий такого шага.

Тем временем, Москва прорабатывает механизмы зеркального финансового воздействия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

