Лукашенко призвал Украину «бегом просить» Россию о переговорах

Украина должна «бегом просить» Россию о переговоров. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что Россия является гарантом безопасности для Белоруссии

В ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Валааме он указал, что в противном случае «россияне потихонечку отгрызут» территории.

«Через месяц, полтора, два, не знаю... захватят и пойдут дальше, отвоюют», - сказал Лукашенко.

Путин, в свою очередь, поправил белорусского лидера, отметив, что Россия не захватит территории, а вернёт своё.

Ранее на ПМЭФ-2025 российский президент напомнил, что считает русских и украинцев одним народом, поэтому «вся Украина является российской», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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