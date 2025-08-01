Лукашенко призвал Украину «бегом просить» Россию о переговорах
Украина должна «бегом просить» Россию о переговоров. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Валааме он указал, что в противном случае «россияне потихонечку отгрызут» территории.
«Через месяц, полтора, два, не знаю... захватят и пойдут дальше, отвоюют», - сказал Лукашенко.
Путин, в свою очередь, поправил белорусского лидера, отметив, что Россия не захватит территории, а вернёт своё.
Ранее на ПМЭФ-2025 российский президент напомнил, что считает русских и украинцев одним народом, поэтому «вся Украина является российской», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru