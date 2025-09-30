Гитарист «Миража» заявил, что группе не нужна подтанцовка

Гитарист и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что на концертах коллектива не планируется появление подтанцовки. Так он в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал завирусившееся видео с «ленивыми» танцами на выступлении певицы Татьяны Булановой.

Музыкант отметил, что песни «Миража» требуют драйвовой подачи и «нелепо выглядят» с танцевальными номерами. По его словам, поклонники также обращают внимание на то, что под некоторые песни бывших солисток коллектива хореография выглядит несоответствующей смыслу музыки.

Горбашов подчеркнул, что «Мираж» делает ставку на живую команду. В составе группы играет барабанщица Елизавета Волкова, амбассадор немецкой фирмы Schlagwerk, чьи фото размещены на официальном сайте компании.

Помимо этого, в коллективе выступают клавишники Сергей Крылов и Дмитрий Савари, известные своими работами для цирковых представлений и отмеченные наградами Росгосцирка. Солисткой остается Екатерина Болдышева, которая, по словам Горбашова, является бессменным голосом «Миража», передает «Радиоточка НСН».

