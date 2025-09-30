Гитарист «Миража» заявил, что группе не нужна подтанцовка

Гитарист и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что на концертах коллектива не планируется появление подтанцовки. Так он в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал завирусившееся видео с «ленивыми» танцами на выступлении певицы Татьяны Булановой.

Музыкант отметил, что песни «Миража» требуют драйвовой подачи и «нелепо выглядят» с танцевальными номерами. По его словам, поклонники также обращают внимание на то, что под некоторые песни бывших солисток коллектива хореография выглядит несоответствующей смыслу музыки.