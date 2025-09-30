Главу управления Росгвардии в Северной Осетии арестовали на два месяца
Суд во Владикавказе заключил под стражу начальника управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Мера пресечения избрана сроком на два месяца.
Руководитель управления Росгвардии по Северной Осетии, генерал-майор Валерий Голота является фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. Утром 29 сентября в здании управления во Владикавказе прошли обыски, тогда же был задержан сам генерал и несколько его подчиненных.
Вместе с ним задержан и заместитель начальника управления Юрий Дзгоев, отвечавший за материально-техническое обеспечение. В расследовании фигурируют более десяти человек. Задержания проводились при участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа Росгвардии, передает «Радиоточка НСН».
