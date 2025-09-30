Главу управления Росгвардии в Северной Осетии арестовали на два месяца

Руководитель управления Росгвардии по Северной Осетии, генерал-майор Валерий Голота является фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. Утром 29 сентября в здании управления во Владикавказе прошли обыски, тогда же был задержан сам генерал и несколько его подчиненных.

Вместе с ним задержан и заместитель начальника управления Юрий Дзгоев, отвечавший за материально-техническое обеспечение. В расследовании фигурируют более десяти человек. Задержания проводились при участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа Росгвардии, передает «Радиоточка НСН».

