В Госдуме ответили на слова Трампа о превосходстве США в подлодках

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты на 25 лет опережают Россию и Китай в сфере подводного флота. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» выразил несогласие с этой оценкой и назвал американского лидера подверженным «гигантомании».

По словам Журавлева, США действительно располагают крупнейшим подводным флотом в мире, однако разрыв в численности с Россией и Китаем не столь значителен: у американцев около 70 субмарин, у России — 63, у Китая — 61. Депутат сослался на данные The National Interest, согласно которым лучшими в мире признаны российские подлодки проектов 945А «Кондор» и 885 «Ясень», оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Он отметил, что аналогичного вооружения у США пока нет.