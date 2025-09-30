В Госдуме ответили на слова Трампа о превосходстве США в подлодках
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты на 25 лет опережают Россию и Китай в сфере подводного флота. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» выразил несогласие с этой оценкой и назвал американского лидера подверженным «гигантомании».
По словам Журавлева, США действительно располагают крупнейшим подводным флотом в мире, однако разрыв в численности с Россией и Китаем не столь значителен: у американцев около 70 субмарин, у России — 63, у Китая — 61. Депутат сослался на данные The National Interest, согласно которым лучшими в мире признаны российские подлодки проектов 945А «Кондор» и 885 «Ясень», оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Он отметил, что аналогичного вооружения у США пока нет.
Парламентарий добавил, что российские ракеты невозможно перехватить существующими системами ПВО, что делает подлодки, несущие их, более опасными.
Журавлев также подчеркнул, что США ведут активную программу модернизации подводного флота, однако новые субмарины Block VI Virginia-class пока остаются на стадии разработки, а их серийное производство планируется не ранее 2034 года, передает «Радиоточка НСН».
