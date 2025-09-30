В Госдуме поддержали инициативу школы в Перми по борьбе с вейпами

В одной из школ Перми объявили акцию «откажись от вейпа — получи пятерку по физкультуре». Зампред комитета Госдумы по образованию Екатерина Харченко в разговоре с «Газетой.Ru» положительно оценила идею, подчеркнув, что педагоги нашли креативный способ привлечь внимание к проблеме.

По словам депутата, акция не повлияет на итоговые оценки школьников, но важна как форма открытого разговора с детьми о вреде электронных сигарет. Харченко отметила, что подобный подход показывает готовность педагогов работать с подростками напрямую, не игнорируя проблему.

Парламентарий добавила, что масштабировать акцию на всю Россию вряд ли возможно, так как воспитание и профилактика зависят не только от школы, но и от семьи.

Харченко напомнила, что вред вейпов для здоровья подтвержден наукой. Она подчеркнула, что Госдума ведет работу над законопроектом о полном запрете их производства и продажи, причем не только для несовершеннолетних, но и для взрослых, передает «Радиоточка НСН».

