В Госдуме поддержали инициативу школы в Перми по борьбе с вейпами

В одной из школ Перми объявили акцию «откажись от вейпа — получи пятерку по физкультуре». Зампред комитета Госдумы по образованию Екатерина Харченко в разговоре с «Газетой.Ru» положительно оценила идею, подчеркнув, что педагоги нашли креативный способ привлечь внимание к проблеме.

По словам депутата, акция не повлияет на итоговые оценки школьников, но важна как форма открытого разговора с детьми о вреде электронных сигарет. Харченко отметила, что подобный подход показывает готовность педагогов работать с подростками напрямую, не игнорируя проблему.