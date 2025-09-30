Скончался заслуженный артист России Олег Ханов
Заслуженный артист России, народный артист Башкортостана Олег Ханов скончался на 75-м году жизни. О его смерти сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, назвав актера и режиссера «великим артистом и светлым человеком». Прощание состоится 1 октября в драматическом театре имени Максима Горького в Оренбурге.
Олег Ханов родился 11 августа 1951 года в Башкирской АССР в семье известных артистов. Его творческая карьера связана с ведущими театрами страны — Башкирским академическим театром драмы имени Мажита Гафури, «Сатириконом», а также Оренбургским драмтеатром, где он работал в разные годы. На сцене Ханов исполнял роли Креона, Ричарда III, Полония, Наполеона, создавая образы, ставшие заметными событиями в театральной жизни. За роль Креона в «Антигоне» он был номинирован на премию «Золотая маска».
Помимо актерской деятельности, Ханов проявил себя как режиссер и художественный руководитель. Он возглавлял Республиканский ТЮЗ, Салаватский драмтеатр и Башкирский академический театр драмы, выводя коллективы на новые творческие вершины. Его постановки «Вечер», «Знакомый ваш Сергей Есенин» и «Провинциальные анекдоты» получили признание публики и критиков.
Большую часть жизни артист посвятил педагогике. В качестве профессора Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова он воспитал целое поколение молодых актёров. Коллеги отмечают, что его наследие заключается не только в ролях и спектаклях, но и в профессиональных стандартах и преданности театру, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru