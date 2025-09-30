Скончался заслуженный артист России Олег Ханов

Заслуженный артист России, народный артист Башкортостана Олег Ханов скончался на 75-м году жизни. О его смерти сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, назвав актера и режиссера «великим артистом и светлым человеком». Прощание состоится 1 октября в драматическом театре имени Максима Горького в Оренбурге.

Олег Ханов родился 11 августа 1951 года в Башкирской АССР в семье известных артистов. Его творческая карьера связана с ведущими театрами страны — Башкирским академическим театром драмы имени Мажита Гафури, «Сатириконом», а также Оренбургским драмтеатром, где он работал в разные годы. На сцене Ханов исполнял роли Креона, Ричарда III, Полония, Наполеона, создавая образы, ставшие заметными событиями в театральной жизни. За роль Креона в «Антигоне» он был номинирован на премию «Золотая маска».