СМИ: Путин удивил КНР неожиданным подарком

Глава государства в преддверии визита в страну преподнес Пекину приветственный подарок — заявление главы «Ростеха» Сергея Чемезова, который сообщил о готовности Москвы поставить КНР российские авиадвигатели. Издание со ссылкой на аналитиков указывает, что для Пекина это стало сюрпризом.

Такой шаг указывает на готовность российских властей углублять сотрудничество с Пекином. При этом в ответ РФ ожидает определенных действий со стороны Китая.

В ходе визита запланированы масштабные переговоры между российской и китайской делегациями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

