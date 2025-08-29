СМИ: Путин удивил КНР неожиданным подарком
Российский лидер Владимир Путин в сентябре отправится в Китай, где примет участие в саммите ШОС, сообщает Sohu.
Глава государства в преддверии визита в страну преподнес Пекину приветственный подарок — заявление главы «Ростеха» Сергея Чемезова, который сообщил о готовности Москвы поставить КНР российские авиадвигатели. Издание со ссылкой на аналитиков указывает, что для Пекина это стало сюрпризом.
Такой шаг указывает на готовность российских властей углублять сотрудничество с Пекином. При этом в ответ РФ ожидает определенных действий со стороны Китая.
В ходе визита запланированы масштабные переговоры между российской и китайской делегациями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
