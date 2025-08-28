Лукашенко возьмет в Китай мешочки картофеля в качестве подарков для коллег
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии визита в Китай подготовил мешочки с картофелем в качестве сувениров для коллег. Об этом политик заявил во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщает БЕЛТА.
«Александр Лукашенко... рассказал, что, направляясь с визитом в Китай, возьмет с собой несколько мешочков картофеля, чтобы передать их в подарок зарубежным лидерам», - отмечает агентство.
Глава республики подарит иностранным политикам льняные мешочки с картофелем свежего урожая белорусских сортов, который был выращен на подсобном хозяйстве Лукашенко.
Ранее стало известно, что белорусский лидер посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае, напоминает РЕН ТВ. Кроме того, Лукашенко примет участие в праздновании 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне в Пекине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бразилия присоединилась к участию в «Интервидении»
- Лукашенко возьмет в Китай мешочки картофеля в качестве подарков для коллег
- Россия увеличила экспорт безалкогольных напитков на 16%
- Расходы НАТО на оборону в 2025 году оценили в $1,4 трлн
- Основательница Wildberries вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России
- Ипотека на «вторичке» оживится после снижения ставки до 18%
- Умер Герой России генерал-майор Валерий Канакин
- СМИ: США направили восемь кораблей с тысячами военных к берегам Венесуэлы
- В Кремле еще не смотрели фильм с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
- СМИ: Дания предложила ввести санкции против доходов РФ от криптовалюты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru