Лукашенко возьмет в Китай мешочки картофеля в качестве подарков для коллег

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии визита в Китай подготовил мешочки с картофелем в качестве сувениров для коллег. Об этом политик заявил во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщает БЕЛТА.

«Александр Лукашенко... рассказал, что, направляясь с визитом в Китай, возьмет с собой несколько мешочков картофеля, чтобы передать их в подарок зарубежным лидерам», - отмечает агентство.

Глава республики подарит иностранным политикам льняные мешочки с картофелем свежего урожая белорусских сортов, который был выращен на подсобном хозяйстве Лукашенко.

Ранее стало известно, что белорусский лидер посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае, напоминает РЕН ТВ. Кроме того, Лукашенко примет участие в праздновании 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне в Пекине.

