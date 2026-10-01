СМИ: Путин распорядился увеличить военные расходы на 40% до рекордных 17 трлн рублей

По данным агентства, в конце 2025 года глава государства Владимир Путин понял, что встреча с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, которая, как он рассчитывал, позволит остановить конфликт с Украиной, не принесет желаемого результата. Поэтому российский лидер дал указание правительству нарастить военные расходы в 2026 году почти на $60 млрд.

В результате к концу 2026 года они достигнут рекордных 17 трлн рублей, что примерно на 40% больше первоначального бюджетного плана, подготовленного кабмином в конце 2025 года.

Ранее стало известно, что представители Банка России и Минфина уведомили Кремль, что нынешний уровень прогнозируемых расходов на оборону грозит ростом дефицита российского бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

