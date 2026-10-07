Банки и операторы связи будут сообщать цифровым сервисам о смерти клиентов
Операторы связи и банки в России будут направлять платформам сведения о смерти клиентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяну Скворцову.
По ее словам, это позволит оперативно блокировать неактивные аккаунты в сети для борьбы с аферистами.
С платформами министерство развивает дополнительные сценарии, в том числе передачу от операторов связи и банков сведений о мошенниках, жертвах и умерших. Такая информация важна для блокировки учетных записей.
Скворцова уточнила, что такой обмен данными уже запускается, обновлять законодательство для этого не нужно.
Ранее Минцифры анонсировало третий пакет мер против кибермошенников.
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