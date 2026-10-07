Банки и операторы связи будут сообщать цифровым сервисам о смерти клиентов

Операторы связи и банки в России будут направлять платформам сведения о смерти клиентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяну Скворцову.

На портале «Госуслуги» появится «красная кнопка» для защиты от мошенников

По ее словам, это позволит оперативно блокировать неактивные аккаунты в сети для борьбы с аферистами.

С платформами министерство развивает дополнительные сценарии, в том числе передачу от операторов связи и банков сведений о мошенниках, жертвах и умерших. Такая информация важна для блокировки учетных записей.

Скворцова уточнила, что такой обмен данными уже запускается, обновлять законодательство для этого не нужно.

Ранее Минцифры анонсировало третий пакет мер против кибермошенников.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
ТЕГИ:МинцифрыМошенники

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