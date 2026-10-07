В тот день председатель Военного комитета блока, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, подчеркнул, что связь между с Украиной становится все крепче.



При этом Уотсон напомнил, что после госпереворота в Киеве в 2014 году власти РФ открыто заявляли: вступление Киева в НАТО представляет прямую угрозу национальной безопасности и является «самой красной из красных линий».



Эксперт сравнил ситуацию с началом Первой мировой войны. Ее как раз спровоцировали альянсы и мобилизация, напомнил он. По его мнению, конфликты разрастаются из-за ошибок, просчетов и реакции на события, которые, как позже утверждают политики, никто не планировал. Аналитик добавил, что сейчас все неумолимо движется к Армагеддону.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров возложил на ЕС ответственность за отход США от договоренностей по Украине на Аляске.

