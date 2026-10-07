Премьер Словении Янша назвал демографию ключевой проблемой Евросоюза
Премьер-министр Словении Янез Янша назвал демографическую проблему ключевой для Европейского союза. По его словам, пустующую территорию невозможно защитить от нелегальной миграции. Об этом пишет ТАСС.
Каждый день страны ЕС теряют небольшие местные сообщества, подчеркнул Янша. История учит, что можно возводить стены на границах, но какой бы высоты они ни были, если территория пустует, это не работает. В итоге ее все равно заселят, уверен он.
По мнению словенского премьера, улучшение демографических показателей должно стать частью стратегического европейского ответа на миграционные вызовы. Он добавил, что число нелегальных мигрантов на балканском маршруте в Евросоюз не снижается. Уже сейчас необходимо «принимать меры», резюмировал политик.
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