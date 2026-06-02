СМИ: Расходы на оборону РФ грозят ростом дефицита бюджета
Представители Банка России и Минфина уведомили Кремль, что нынешний уровень прогнозируемых расходов на оборону грозит ростом дефицита российского бюджета, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, чиновники предложили урезать оборонные расходы. А некоторые высокопоставленные представители Минобороны России и представители Кремля настаивают на сохранении военных расходов, считая, что в противном случае это приведет к серьезному ущербу экономике из-за зависимости множества предприятий от оборонных контрактов.
Утверждается, что при этом российское военное ведомство требует дополнительного финансирования. При этом глава государства Владимир Путин попросил чиновников Минфина найти возможности сокращения расходов в других статьях бюджета, прежде чем затрагивать оборону. Собеседники агентства отметили, что президент был осведомлен о сложностях как в 2025, так и в этом году.
При этом резкий рост цен на нефть на фоне войны в Иране не решит проблем. Цены на нефть должны держаться на уровне выше $100 за баррель минимум год, чтобы ситуация в экономике в РФ значительно улучшилась.
Ранее глава Минфина Антона Силуанова заявил, что министерство скорректирует параметры федерального бюджета из-за изменения макроусловий и необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Расходы на оборону РФ грозят ростом дефицита бюджета
- СМИ: Пользователи Wildberries получат доступ к китайским товарам на AliExpress
- СМИ: РФ проводит массированную атаку на стратегические объекты Украины
- Вучич: Сербия не будет отменять безвизовый режим с Россией
- Власти РФ подготовили меры для увеличения поставок топлива
- СМИ: Иран прекратил переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан
- СМИ: Киев мог по ошибке направить дроны с боевой частью в сторону Финляндии
- Минтранс введет единый электронный билет для пригородных поездок
- Генпрокурор РФ назвал имена обвиняемых в теракте в Старобельске
- Аксенов: В Крыму ввели талоны на бензин