СМИ: Расходы на оборону РФ грозят ростом дефицита бюджета

По данным агентства, чиновники предложили урезать оборонные расходы. А некоторые высокопоставленные представители Минобороны России и представители Кремля настаивают на сохранении военных расходов, считая, что в противном случае это приведет к серьезному ущербу экономике из-за зависимости множества предприятий от оборонных контрактов.

Утверждается, что при этом российское военное ведомство требует дополнительного финансирования. При этом глава государства Владимир Путин попросил чиновников Минфина найти возможности сокращения расходов в других статьях бюджета, прежде чем затрагивать оборону. Собеседники агентства отметили, что президент был осведомлен о сложностях как в 2025, так и в этом году.

При этом резкий рост цен на нефть на фоне войны в Иране не решит проблем. Цены на нефть должны держаться на уровне выше $100 за баррель минимум год, чтобы ситуация в экономике в РФ значительно улучшилась.

Ранее глава Минфина Антона Силуанова заявил, что министерство скорректирует параметры федерального бюджета из-за изменения макроусловий и необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

