Сборная России по гандболу присоединится к международному турниру в Тунисе
Федерация гандбола Туниса отправила коллегам из России официальное приглашение мужской сборной на международный турнир в период ноябрьской недели IHF. Соревнования пройдут в городе Хаммамет.
Помимо национальной команды РФ и хозяев, в североафриканскую страну приедут спортсмены из Бразилии и Японии. Уже 5 ноября состоятся два полуфинала, а 7-го числа организуют решающий матч и третью строчку.
Подопечные Льва Воронина соберутся в Новогорске в начале следующего месяца. Вылетят в Тунис в ночь с 3 на 4 ноября. В ближайшее время профильная Федерация опубликует список вызванных для подготовки к турниру игроков.
Ранее российским гандболистам разрешили соревноваться с флагом и гимном.
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