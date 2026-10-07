Сборная России по гандболу присоединится к международному турниру в Тунисе

Помимо национальной команды РФ и хозяев, в североафриканскую страну приедут спортсмены из Бразилии и Японии. Уже 5 ноября состоятся два полуфинала, а 7-го числа организуют решающий матч и третью строчку.



Подопечные Льва Воронина соберутся в Новогорске в начале следующего месяца. Вылетят в Тунис в ночь с 3 на 4 ноября. В ближайшее время профильная Федерация опубликует список вызванных для подготовки к турниру игроков.



Ранее российским гандболистам разрешили соревноваться с флагом и гимном.

