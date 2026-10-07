«Сделка с дьяволом?» Астроном предупредил об эффекте из «Гравитации» из-за Starlink
Спутники Starlink живут не больше пяти лет, при этом их обломки могут привести к лавинообразному синдрому Кесслера, сказал в эфире НСН Николай Железнов.
Изобилие спутников Starlink грозит засорением мусором орбит и может сделать реальными события из фильма «Гравитация», предупредил в интервью НСН астроном Николай Железнов.
Ранее в Кембриджском университете назвали «сделкой с дьяволом» зависимость многих стран от спутниковых систем Starlink миллиардера Илона Маска. На этом фоне Турция сообщила о планах создать космическую группировку Astralink, а Россия разрабатывает спутниковую систему «Рассвет». Железнов объяснил, чем это грозит землянам.
«Важнее всего, что увеличение количества спутников ведет к засорению орбит. Если эти аппараты случайно выйдут из строя и сместятся с орбит, они могут сталкиваться между собой, это приведет к образованию обломков и сильному увеличению объемов космического мусора. Если вы смотрели фильм "Гравитация", то именно такой эффект может возникнуть. Это называется синдром Дональда Кесслера, когда начинается лавинообразное образование обломков, происходит засорение околоземного пространства и невозможно будет его исследовать», - напугал астроном.
При этом, по его словам, спутники Маска «живут» не больше пяти лет.
«С другой стороны, группировка Маска имеет ограниченное время жизни, они все упадут. Высота орбит старлинковских аппаратов невелика, 200 с чем-то километров. МКС летает на высоте 300 км - и то несколько раз в году корректирует орбиту, потому что тормозится. При этом находящихся ниже масковские аппараты живут лет пять, за это время они снижаются и сгорают в атмосфере», - указал Железнов.
Он также посетовал, что обилие спутников ставит крест на «пейзажной» космической фотографии.
«Появление таких спутниковых группировок ставит крест на земной астрономии, потому что для получения качественных космических снимков нужны десятки минут, но в этот момент обязательно пролетает какой-нибудь аппарат, особенно старлинковский, оставляет светящийся след, черточку - и всё, фотографии портятся. Спутники Маска покрывают плотным одеялом каждый участок земной поверхности, только полярные области еще не задействованы. И Starlink, и другие спутники, появится наш "Рассвет" – всё это загрязняет небо, на этом астрономия в плане пейзажной фотографии заканчивается», - заключил собеседник НСН.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее предупредил, что возможная «блокировка» российской спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе Киева приведет «к полноценной космической войне», в ходе которой «Старлинки» посыпятся, как «игрушки с засохшей рождественской ёлки», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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