Россия заняла третье место в мире по запасам титана после Китая и Австралии

Россия занимает третье место в мире по запасам титана. Они оцениваются примерно в 600 млн тонн. Об этом РИА Новости рассказала пресс-служба Минприроды.

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По данным министерства, балансовые запасы полезного ископаемого в стране составляют 597 млн тонн. С такими показателями РФ расположилась на третьей строчке в мире, уступая лишь Китаю и Австралии.

При этом отечественные организации надеются на рост балансовых запасов титана на 165 тыс. тонн по итогам геологоразведки в нынешнем году. Частные инвестиции на поиски металла в 2026-м запланировали в размере 344,1 млн рублей.

Ранее Франция наращивала закупки титана в России до максимальных 129,9 млн евро.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Экономика

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