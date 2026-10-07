Россия заняла третье место в мире по запасам титана после Китая и Австралии

По данным министерства, балансовые запасы полезного ископаемого в стране составляют 597 млн тонн. С такими показателями РФ расположилась на третьей строчке в мире, уступая лишь Китаю и Австралии.



При этом отечественные организации надеются на рост балансовых запасов титана на 165 тыс. тонн по итогам геологоразведки в нынешнем году. Частные инвестиции на поиски металла в 2026-м запланировали в размере 344,1 млн рублей.



Ранее Франция наращивала закупки титана в России до максимальных 129,9 млн евро.

