Зеленский: Украина готова на мирную сделку с потерей территорий

Сообщается, что журналиста телеканала Fox News спросил у него о том, принял бы он сделку, в результате которой «замораживается всё, как есть сейчас», с учётом сохранения «75% своей страны или больше независимо от того, как всё началось».

«Да. Если прямо сейчас мы должны все заморозить, я думаю, это реальный способ закончить конфликт», - сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы важно, чтобы переговоры по урегулированию на Украине вел легитимный представитель Киева, готовый «принять необходимое решение для прекращения конфликта», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

