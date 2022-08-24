СМИ: Против Ройзмана завели уголовное дело

Это произошло в рамках уголовного дела за дискредитацию армии России. Правоохранители произвели задержание утром 24 августа. К политику пришли в квартиру.

Ранее адвокат Юлия Федотова, представляющая интересы бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявила, что её клиента оштрафовали по двум протоколам о дискредитации Вооруженных сил РФ.

