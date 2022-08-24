СМИ: Против Ройзмана завели уголовное дело
24 августа 202205:20
Задержан бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Свердловской области.
Это произошло в рамках уголовного дела за дискредитацию армии России. Правоохранители произвели задержание утром 24 августа. К политику пришли в квартиру.
Ранее адвокат Юлия Федотова, представляющая интересы бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявила, что её клиента оштрафовали по двум протоколам о дискредитации Вооруженных сил РФ.
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23 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru