СМИ: Против Ройзмана завели уголовное дело

Задержан бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Свердловской области.

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана оштрафовали за неуважение к главе МИД Лаврову

Это произошло в рамках уголовного дела за дискредитацию армии России. Правоохранители произвели задержание утром 24 августа. К политику пришли в квартиру.

Ранее адвокат Юлия Федотова, представляющая интересы бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявила, что её клиента оштрафовали по двум протоколам о дискредитации Вооруженных сил РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоЕкатеринбургЗадержаниеЕвгений Ройзман
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