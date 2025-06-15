Путин рассказал про ежегодную проверку своего здоровья

При этом в разговоре с офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко Путин признался, что использовал очки в связи с незначительным ухудшением зрения. Однако президент рассказал, что без проблем читает без помощи очков.

«Я их надел, у меня голова закружилась, и я понял, что, если я их сейчас не сниму, то буду носить всю оставшуюся жизнь», - опубликовал фрагмент соответствующего видео в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Ранее стало известно, что в холодильнике Владимира Путина в кремлевской квартире присутствует кефир от рязанского производителя 3,2%-ной жирности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».