Путин рассказал про ежегодную проверку своего здоровья
Российский лидер Владимир Путин каждый год проходит комплексное медобследование. Об этом сам президент сообщил в ходе беседы с героями труда и лауреатами госпремий после их награждения в Кремле в День России.
При этом в разговоре с офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко Путин признался, что использовал очки в связи с незначительным ухудшением зрения. Однако президент рассказал, что без проблем читает без помощи очков.
«Я их надел, у меня голова закружилась, и я понял, что, если я их сейчас не сниму, то буду носить всю оставшуюся жизнь», - опубликовал фрагмент соответствующего видео в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Ранее стало известно, что в холодильнике Владимира Путина в кремлевской квартире присутствует кефир от рязанского производителя 3,2%-ной жирности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянин выиграл в лотерею 100 миллионов рублей
- МВД: за незаконное изъятие паспорта РФ грозит штраф до 300 рублей
- Минобороны: ВС РФ нанесли удар по НПЗ в Кременчуге
- Путин рассказал про ежегодную проверку своего здоровья
- При обрушении фасада здания в центре Москвы пострадали 3 человека
- Минобороны: ВС РФ освободили Ульяновку в ДНР
- В Минэкономразвития дали рекомендации для россиян в Иране и Израиле
- Песков сравнил отношения РФ и США с «грязными авгиевыми конюшнями»
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 6 дронов ВСУ
- Экс-президента Франции Саркози лишили ордена Почетного легиона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru