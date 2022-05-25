Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана оштрафовали за неуважение к главе МИД Лаврову
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал бывшего мэра Евгения Ройзмана виновным по административному делу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает РИА Новости.
За публикацию, в которой суд усмотрел «оскорбление человеческого достоинство и выражение неуважения к органам власти РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова», Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей.
Адвокат экс-мэра Юлия Федотова запросила отвод судье, ранее уже принимавшему решение об административном аресте Ройзмана, а также указала на необходимость закрыт производство из-за то, что, по её мнению, при составлении протокола были допущены нарушения, однако оба ходатайства были отклонены.
Ранее Ройзману выписали три штрафа на общую сумму 150 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru