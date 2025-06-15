Минобороны: ВС РФ освободили Ульяновку в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ульяновка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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По данным источника, в операции приняли участие подразделения группировки войск «Центр».

Накануне стало известно об освобождении села Зеленый Кут в республике.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь 15 июня российские силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ над двумя регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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