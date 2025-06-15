Минобороны: ВС РФ освободили Ульяновку в ДНР
15 июня 202512:37
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ульяновка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным источника, в операции приняли участие подразделения группировки войск «Центр».
Накануне стало известно об освобождении села Зеленый Кут в республике.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь 15 июня российские силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ над двумя регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru