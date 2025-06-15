Экс-президента Франции Саркози лишили ордена Почетного легиона

Экс-президента Франции Николя Саркози лишили высшей госнаграды — ордена Почетного легиона. Об этом сообщает AFP со ссылкой на «Journal Оfficiel».

Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что ранее бывшего главу государства приговорили к году лишения свободы по делу о торговле влиянием и давлении на следствие.

Таким образом, Саркози стал вторым французским лидером, которого лишили ордена. Раньше то же самое произошло с маршалом Филиппом Петеном. Его лишили награды после того, как в августе 1945 года он был осужден за госизмену и разведку в пользу врага.

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Во Франции Орден Почетного легиона учредил Наполеон I Бонапарт в 1802 году. В республике человек автоматически подлежит лишению этой награды после вступления в силу приговора суда, который предусматривает тюремное заключение сроком на год и более.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 годы. В марте 2021 года политика признали виновным по делу о торговле влиянием. По версии следствия, в 2014 году он через своего адвоката попытался подкупить судью Кассационного суда Жильбера Азибера для получения информации о расследовании дела о незаконном финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года. Это дело было закрыто в 2013 году.

О попытке подкупа стало известно при прослушивании разговоров Саркози. Суд посчитал эти действия торговлей влиянием и коррупцией. В 2023 году экс-президент проиграл апелляцию, а потом и кассацию. В итоге Саркози приговорили к трем годам лишения свободы, из которых один год — реальный срок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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