Экс-президента Франции Саркози лишили ордена Почетного легиона

Во Франции Орден Почетного легиона учредил Наполеон I Бонапарт в 1802 году. В республике человек автоматически подлежит лишению этой награды после вступления в силу приговора суда, который предусматривает тюремное заключение сроком на год и более.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 годы. В марте 2021 года политика признали виновным по делу о торговле влиянием. По версии следствия, в 2014 году он через своего адвоката попытался подкупить судью Кассационного суда Жильбера Азибера для получения информации о расследовании дела о незаконном финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года. Это дело было закрыто в 2013 году.

О попытке подкупа стало известно при прослушивании разговоров Саркози. Суд посчитал эти действия торговлей влиянием и коррупцией. В 2023 году экс-президент проиграл апелляцию, а потом и кассацию. В итоге Саркози приговорили к трем годам лишения свободы, из которых один год — реальный срок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

